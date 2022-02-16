«Заменит советские пирамиды». На что способна РЛС «Воронеж»

Российская Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) к 2030 году будет полностью переведена на радиолокационные станции (РЛС) высокой заводской готовности «Воронеж». «Газета.Ru» рассказывает, чем новые станции отличаются от советских.

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«Ввод таких станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на радиолокационные станции нового поколения», — заявили в Главном центре предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает издание Минобороны «Красная Звезда».

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Сейчас РЛС «Воронеж» уже несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. Также в войсках находятся модернизированные РЛС «Днепр» (в Мурманской области) и РЛС «Дарьял» (в Коми).

77Я6 «Воронеж» – семейство стационарных РЛС большой дальности. Предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет. Дальность обнаружения целей – до 6 тыс. км. «Воронеж» разрабатывает ОАО «Концерн «РТИ Системы».

Строительство на территории России сети новых РЛС началось в 2005 году.

«Одна только станция в Енисейске контролирует все запуски баллистических ракет и может отследить траекторию полета объектов размером с теннисный мяч на территории между Гренландией и Японией. Дежурная смена РЛС способна обнаружить и сопроводить до 500 подобных целей с расстояния до 6 тыс. километров», – сообщили журналистам в «РТИ Системы».

«Система предупреждения о ракетном нападении состоит из двух эшелонов: наземного и космического. Наземный эшелон – часть станций еще постройки СССР, в последние годы в него вводятся так называемые РЛС высокой заводской готовности типа «Воронеж».

Их монтаж и ввод в эксплуатацию существенно сокращен по срокам – монтируются уже готовые элементы конструкции, нет необходимости возводить огромные советские циклопические сооружения. Система заменит советские пирамиды.

В целом, замена старых, хоть и модернизированных РЛС на новые позволит существенно модернизировать СПРН, нарастить ее возможности и сделать более эффективной работу с точки зрения фиксирования пусков баллистических ракет на главных ракетоопасных направлениях. Система будет полностью перекрывать весь периметр границ России», – рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Он отметил, что СПРН – один из важнейших элементов устойчивого функционирования стратегических ядерных сил России.

«Именно она выдает информацию о факте ракетно-ядерного нападения, после чего должно следовать принятие мер ответного удара. Поэтому это важный элемент в обеспечении стратегической стабильности в мире», – сказал эксперт.

По мнению научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, главное преимущество «Воронежа» в том, что разработана технология достаточно быстрого строительства этих РЛС, быстрого доступа к отдельным приемо-передающим модулям при необходимости для замены.

«Фактически, не будет большим преувеличением сказать, что, если говорить об РЛС для предупреждения о ракетном нападении, «Воронеж» – самая совершенная в мире», – считает эксперт.

По его словам, тенденция замены старых РЛС системы на новые в СПРН связана и с тем, что сейчас идет процесс по созданию «не то что сплошного радиолокационного поля, а радиолокационного поля в нескольких диапазонах, что позволит повысить эффективность обнаружения пусков ракет».

Стефанович отметил, что СПРН изначально плотно увязана с системой контроля космического пространства и системой ПРО.

«Сейчас Единая космическая система России «Купол» насчитывает пять спутников. Они работают вполне эффективно, другой вопрос, насколько долго они будут работать. Это традиционная проблема отечественных спутников со времен СССР – в целом срок их эксплуатации несколько ниже, чем у их западных аналогов, по разным причинам. Это требует более оперативной замены. На каком-то этапе у нас вообще пропал космический эшелон, сейчас все восстановлено», — рассказал Стефанович.

По его мнению, интересны дальнейшие взаимоотношения России и Китая в области создания СПРН. «Официально объявлено, что Россия помогает Китаю строить их СПРН. Детали не оглашались, возможно, помощь имеет характер консалтинга, но не исключено, что будут экспортные поставки «Воронежа» Китаю», — полагает Стефанович.