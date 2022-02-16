"Отвода не видим": Зеленский о российских войсках на границе

Ситуация на границе с Россией осталась без изменений, отвода войск не увидели. Об этом в прямом эфире телеканала «Украина-24» заявил, находясь в Мариуполе Донецкой области, президент Незалежной Владимир Зеленский.

Фото: ТАСС ТАСС

«Ситуация на границе с РФ контролируемая, она осталась без изменений. Мы видим небольшую ротацию российских войск, но отвода подразделений не видим», — сказал Зеленский.

Ранее то же самое президент Украины сообщил в интервью «BBC». В разговоре с журналистом британской телерадиовещательной компании он отметил, что информация об отводе российских войск от границ Незалежной является «только заявлениями». По словам Зеленского, когда Москвы выведет свои военные подразделения, это увидят все.