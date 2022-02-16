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57 минут назад

"Отвода не видим": Зеленский о российских войсках на границе

Елена Прошина

Ситуация на границе с Россией осталась без изменений, отвода войск не увидели. Об этом в прямом эфире телеканала «Украина-24» заявил, находясь в Мариуполе Донецкой области, президент Незалежной Владимир Зеленский.

"Отвода не видим": Зеленский о российских войсках на границе
Фото: ТАССТАСС

«Ситуация на границе с РФ контролируемая, она осталась без изменений. Мы видим небольшую ротацию российских войск, но отвода подразделений не видим», — сказал Зеленский.

Ранее то же самое президент Украины сообщил в интервью «BBC». В разговоре с журналистом британской телерадиовещательной компании он отметил, что информация об отводе российских войск от границ Незалежной является «только заявлениями». По словам Зеленского, когда Москвы выведет свои военные подразделения, это увидят все.

Во вторник, 15 февраля, Минобороны России сообщило, что войска южного и западного округов, граничащих с Украиной, начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений.

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