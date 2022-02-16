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17 минут назад

WP: Россия хочет "отпугнуть" НАТО в случае вторжения на Украину

Газета.Ru

Военные маневры России являются сигналом президента Владимира Путина о том, что у него есть средства, которые он может задействовать против Запада, если он "зайдет слишком далеко", пишет The Washington Post.

WP: Россия хочет "отпугнуть" НАТО в случае вторжения на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам обозревателя издания Пола Сонна, президент России хочет отбить у НАТО желание даже думать о том, что она может помочь Украине. Эксперт считает, что крупные военные учения на фоне напряженности вокруг ситуации на Украине демонстрируют желание России показать свой военный потенциал. Политический аналитик Сэмюэл Чарап выразил убежденность в том, что Москва придерживается двух целей.

Во-первых, показать свое военное превосходство над противником, а, во-вторых, удержать НАТО во главе с США. В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину.

В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что говорить о якобы намерении Москвы напасть на Украину могут только аморальные безумцы.

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