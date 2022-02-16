Названа новая дата «вторжения» России на Украину

Служба внешней разведки Эстонии назвала датой предполагаемого вторжения России на территорию Украины конец февраля. Об этом говорится в официальном докладе ведомства.

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С ноября 2021 года в СМИ появляются слухи о возможном «вторжении» России на Украину. Западные издания называли 16 февраля днем начала военного конфликта. Таблоиды The Sun и Mirror написали, что, несмотря на сообщения Минобороны РФ об отводе войск после учений, «вторжение на Украину» запланировано ночью 16 февраля.

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Однако сегодня утром The Sun отредактировал на сайте свою статью, заменив слова о точном времени «вторжения на Украину» на то, что ночь прошла спокойно.

По данным эстонской разведки, Россия еще не достигла военной готовности для нападения на соседнюю страну.

«По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля. Как только будет достигнута военная готовность, для начала операции потребуется только политическое решение. Если Россия выберет войну, уровень военной угрозы по всей Европе возрастет», - отмечается в докладе ведомства.

При этом Служба внешней разведки Эстонии прогнозирует, что «военное давление России на страны Балтии может усилиться в долгосрочной перспективе, если она добьется дипломатического и/или военного успеха в украинском вопросе».

Ранее более 20 стран призвал своих граждан покинуть Украину и не посещать страну в ближайшее время. Комментируя ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить ему «дополнительную информацию о стопроцентном вторжении, если она есть». По его словам, появляющаяся в последние дни информация «помогает только панике» и не помогает Украине.