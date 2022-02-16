В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 75.01EUR 85.31
Войти в почту
1 час назад

В Белоруссии заявили о полном выводе российских войск

Алиса Селезнёва

В Белоруссии после завершения учений «Союзная решимость - 2022» не останется ни одного российского военнослужащего и ни одной единицы российской техники, задействованных в маневрах. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, пишет РИА Новости.

В Белоруссии заявили о полном выводе российских войск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Учения «Союзная решимость - 2022» проходят на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля. В рамках учений в Брестской области заступили на дежурство российские системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400 «Триумф».

В Минобороны сообщили о возвращении военных с учений

Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что после окончания учений все российские военные покинут территорию страны.

«Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений», - заверил глава МИД Белоруссии.

Макей также обратил внимание на то, что количество задействованных в маневрах солдат и техники не превышает параметры Венского документа 2011 года и не нарушает его положения.

Уже в течение нескольких месяцев на Западе муссируются слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Россия не раз отвергала обвинения о планах «военной агрессии» против соседнего государства.

При этом западные издания называли 16 февраля днем начала конфликта. Однако затем начали править свои статьи. Так, британская газета The Sun сообщила накануне, что Россия начнет наступление на Украину сегодня ночью. Теперь вместо названного времени сообщается, что ночь прошла без инцидентов.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили 15 февраля, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращаться после учений в свои гарнизоны. На Украине назвали это заявление «правильным сигналом».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители