В Белоруссии заявили о полном выводе российских войск

В Белоруссии после завершения учений «Союзная решимость - 2022» не останется ни одного российского военнослужащего и ни одной единицы российской техники, задействованных в маневрах. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, пишет РИА Новости.

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Учения «Союзная решимость - 2022» проходят на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля. В рамках учений в Брестской области заступили на дежурство российские системы противовоздушной обороны дальнего действия С-400 «Триумф».

Глава МИД Белоруссии подчеркнул, что после окончания учений все российские военные покинут территорию страны.

«Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений», - заверил глава МИД Белоруссии.

Макей также обратил внимание на то, что количество задействованных в маневрах солдат и техники не превышает параметры Венского документа 2011 года и не нарушает его положения.

Уже в течение нескольких месяцев на Западе муссируются слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Россия не раз отвергала обвинения о планах «военной агрессии» против соседнего государства.

При этом западные издания называли 16 февраля днем начала конфликта. Однако затем начали править свои статьи. Так, британская газета The Sun сообщила накануне, что Россия начнет наступление на Украину сегодня ночью. Теперь вместо названного времени сообщается, что ночь прошла без инцидентов.