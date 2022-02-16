В «гитлеровском стиле»: The Sun описало захват Европы Россией

Британский таблоид The Sun предположил, что Россия «может попытаться вторгнуться в Литву, Латвию и Эстонию, если Запад позволит напасть на Украину». Газета назвала это «гитлеровским стилем».

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Глава Службы внешней разведки Эстонии Микк Марран предупредил о возможном военном столкновении и «различных типах гибридных кризисов».

«Даже если удастся убедить руководство России воздержаться от военной агрессии, Эстония и другие западные страны должны быть готовы ко все более продолжительному военному давлению со стороны России», - считает Марран.

The Sun отмечает, что Латвия, Литва и Эстония - члены НАТО, поэтому нападение на одну стран вызвало бы ответную реакцию со стороны альянса.

В каждом из этих государств находятся около тысячи солдат НАТО. Все они имеют сухопутные границы с Россией и находятся недалеко от Калининграда.

Адмирал лорд Уэст, бывший командующий Королевским флотом, заявил, что конфликт России со странами Балтии может спровоцировать Третью мировую войну и применение ядерного оружия.

«Когда вы говорите о странах Балтии, вы говорите о НАТО, и вы говорите о мировой войне», - заявил он.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. В России эти заявления называют ложными.

Западные СМИ называли 16 февраля днем начала военного конфликта на Украине. Анонимный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.