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24 минуты назад

В Швеции оценили боеготовность армии России

Елена Прошина

Шведская газета Svenska Dagbladet заявила, что вооруженные силы РФ находятся на пике боеготовности. В своей публикации журналисты отметили, что армия России достигла максимума как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала.

В Швеции оценили боеготовность армии России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди наиболее важных направлений авторы отметили увеличение количества нового вооружения, в первую очередь, предназначенного для борьбы космическими спутниками и баллистическими ракетами.

Кроме того, Россия наращивает сотрудничество с Китаем, что позволяет армии РФ проводить совместные учения и разрабатывать новое оружие в сотрудничестве с Китаем.

Ранее стало известно, что украинские ВВС столкнулись с кризисом из-за массового увольнения пилотов. Как отметил обозреватель Forbes Дэвид Экс, сейчас в украинской армии наиболее массовым истребителем остается МиГ-29, однако для функционирования трех бригад с шестью эскадрильями этих самолетов требуется порядка 400 пилотов.

Однако 70 летных экипажей уволились из вооруженных сил в 2019 и 2020 годах. Еще пятеро пилотов отказались продлевать контракты в июле 2021 года. Свое решение военные объясняют низкой зарплатой и обилием бюрократии.

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