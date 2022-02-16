В Швеции оценили боеготовность армии России

Шведская газета Svenska Dagbladet заявила, что вооруженные силы РФ находятся на пике боеготовности. В своей публикации журналисты отметили, что армия России достигла максимума как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала.

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Среди наиболее важных направлений авторы отметили увеличение количества нового вооружения, в первую очередь, предназначенного для борьбы космическими спутниками и баллистическими ракетами.

Кроме того, Россия наращивает сотрудничество с Китаем, что позволяет армии РФ проводить совместные учения и разрабатывать новое оружие в сотрудничестве с Китаем.

Ранее стало известно, что украинские ВВС столкнулись с кризисом из-за массового увольнения пилотов. Как отметил обозреватель Forbes Дэвид Экс, сейчас в украинской армии наиболее массовым истребителем остается МиГ-29, однако для функционирования трех бригад с шестью эскадрильями этих самолетов требуется порядка 400 пилотов.