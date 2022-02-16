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40 минут назад

Сергей Шойгу сделал подарок летчику, совершившему 300 вылетов с Хмеймима

Большая Азияиещё 1

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на авиабазе Хмеймим в Сирии вручил специальный авиашлем летчику, совершившему более 300 боевых вылетов. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Шойгу сделал специальный подарок летчику в Сирии
Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФРИА Новости / Министерство обороны РФ

«Во время общения с летно-подъемным составом авиабазы Хмеймим Сергей Шойгу ввел новую традицию — вручил специальный авиашлем летчику, совершившему более 300 боевых вылетов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме и заслушал доклад командующего российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенанта Романа Бердникова по текущей обстановке, проводимым совместно с сирийскими вооруженными силами мероприятиям по борьбе с остатками международных террористов, а также оказании гуманитарной помощи местному населению.

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