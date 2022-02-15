Военные летчики начали массово увольняться из ВВС Украины

Украинские ВВС столкнулись с серьезным кадровым кризисом из-за массового увольнения пилотов. Об этом в своей статье для Forbes рассказал обозреватель Дэвид Экс.

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Как отметил журналист, МиГ-29 остается наиболее массовым истребителем ВВС Украины: сейчас в распоряжении армии имеется от 37 до 70 самолетов. Всего после распада СССР у Украины осталось 200 МиГов, однако их число в последующие годы сокращалось — Киев продал часть самолетов, которые не мог содержать и обслуживать.

Всего украинские ВВС располагают тремя бригадами с шестью эскадрильями МиГ-29, дислоцированными на трех базах. Однако в последние несколько лет ВВС Украины столкнулись с нехваткой летчиков.

Так, для нормального функционирования ВВС нужно иметь в штате по три пилота на каждый одноместный самолет. Чтобы поддерживать это соотношение, Украине потребуется около 400 пилотов.