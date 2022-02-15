Самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с ракетами "Кинжал" переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии для участия в военно-морских учениях ВМФ в Средиземном море. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России .

"Самолеты дальней авиации Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом "Кинжал" перебазированы на аэродром Хмеймим (САР) для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря. Экипажи ВКС России выполнили перелет из пунктов дислокации, преодолев более 1,5 тыс. км. В ходе учения летчикам дальней авиации предстоит выполнять задачи по предназначению", - сообщили в МО РФ.

Как ранее сообщали в пресс-службе 6 флота ВМС США, с 6 по 7 февраля 2022 года в Средиземном море встретились сразу три авианосные ударные группы стран НАТО. Группу кораблей ВМС США возглавлял авианосец "Гарри Трумэн", французский флот возглавлял авианосец "Шарль де Голль", а ВМС Италии были представлены авианосцем "Конте ди Кавур". В состав объединенной эскадры вошло большое количество кораблей и судов обеспечения, а также корабельные авиационные группы.