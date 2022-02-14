Генерал Запаренко пообещал Украине «массированный радиоэлектронный удар» в случае войны с Россией

«Все эти планы и карты очень похожи на шаблоны и выкройки, списанные с вооруженных конфликтов прошлых лет. А по шаблону действовать в войне 21-го века никто не собирается. Тем более, этого не собирается делать российская армия», – пояснил «Газете.Ru» Валерий Запаренко.