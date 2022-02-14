В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
23 минуты назад

Генерал Запаренко пообещал Украине «массированный радиоэлектронный удар» в случае войны с Россией

Газета.Ru

Экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Валерий Запаренко в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал сценарии возможного вторжения России на Украину, которые обсуждаются в западных СМИ в последнее время.

Генерал Запаренко пообещал Украине «массированный радиоэлектронный удар» в случае войны с Россией
Фото: Pierre Crom/Getty ImagesPierre Crom/Getty Images

«Все эти планы и карты очень похожи на шаблоны и выкройки, списанные с вооруженных конфликтов прошлых лет. А по шаблону действовать в войне 21-го века никто не собирается. Тем более, этого не собирается делать российская армия», – пояснил «Газете.Ru» Валерий Запаренко.

Генерал особо отметил, что вероятность войны с Украиной «очень маловероятна», но в случае гипотетического конфликта «в арсенале российской армии заготовлены такие приемы и способы ведения вооруженной борьбы, которые вызовут у вероятного противника изумление, переходящее в панику и шоковое состояние».

Запаренко обратил внимание, что конфликты нового времени не обязательно связанны с нанесением потерь личному составу армии вероятного противника и с разрушениями инфраструктуры.

«Российская армия будет стремиться парализовать государственное и военное управление, сделать невозможным эффективное руководство группировками войск противника и тем самым решить поставленные боевые и оперативные задачи в минимально возможное время и с малыми затратами. И здесь, в первую очередь, надо вести речь о массированном радиоэлектронном ударе», – рассказал генерал-лейтенант.

Официально Москва неоднократно заявляла, что не готовит «вторжения» на Украину.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители