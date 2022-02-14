Отряд кораблей уничтожил условного противника в Охотском море. Видео

«Одна корабельная ударная группа в составе корветов «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в морском полигоне выполнила совместные артиллерийские стрельбы по группе надводных целей, имитирующих отряд кораблей условного противника. Вторая тактическая группа в составе фрегата «Маршал Шапошников», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и корвета «Гремящий» провела артиллерийские стрельбы по морским целям, условно выполняющим роль десантного отряда противника», – говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа российского оборонного ведомства.