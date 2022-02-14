НАТО накачивает Украину оружием. Чем это опасно для Донбасса?

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе до сих пор остается взрывоопасной. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина готовится к наступательным действиям. На этом фоне НАТО активизировало военное сотрудничество с Украиной. Почти ежедневно в страну прибывают десятки тонн боеприпасов и оружия, в том числе высокотехнологичного. В Североатлантическом альянсе объясняют новый «ленд-лиз» необходимостью защитить страну от «неизбежного вторжения» России. При этом даже президент Украины Владимир Зеленский называет интервенцию маловероятной, а также отвергает слухи о подготовке украинского наступления. Но это не мешает ему вновь и вновь требовать увеличения объемов военной помощи от США и их союзников. Почему Украина начала масштабное перевооружение по стандартам НАТО, помогут ли иностранные винтовки и ракеты повысить боеспособность ее армии и чем это угрожает Донбассу — разбиралась «Лента.ру».

Фото: Roman Baluk / AP Roman Baluk / AP

Вооружен и опасен

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В начале февраля ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Украина обратилась к США с просьбой разместить на своей территории несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Эти установки предназначены для мониторинга воздушно-космического пространства и уничтожения летающих целей на значительном расстоянии.

«Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, (...) может позволить Украине и ее натовским союзникам "смотреть" вглубь территории России на расстояние до одной тысячи километров», — утверждает собеседник агентства. В Государственном департаменте США отказались подтверждать или опровергать эти сведения. При этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил американских коллег в провокации с помощью информационных вбросов.

И его слова не случайны. С начала кризиса на юго-востоке Украина получила от НАТО оружие и боеприпасы общей стоимостью 1,5 миллиарда долларов. За последние три месяца в страну было поставлено более 1,2 тысячи тонн военных грузов. Речь идет не только о стандартном пехотном снаряжении, боеприпасах, но и относительно высокотехнологичном оружии, которое Вооруженные силы Украины произвести самостоятельно не в силах, как, например, американские противотанковые комплексы FGM-148 Javelin и британские гранатометы NLAW.

Потенциально Украина может рассчитывать на куда более серьезное вооружение

Еще в августе 2021 года министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин подписали соглашение об основах оборонного партнерства. Оно предполагает ведение совместных проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и аренды военной техники.

Документ позволил внести поправки в принятый в декабре 2021 года проект оборонного бюджета США, которые фактически разрешили поставлять на Украину современные средства противовоздушной или противоракетной обороны. Речь идет в том числе и о THAAD, хотя в прошлом обсуждались и такие системы, как израильская Iron Dome («Железный купол»), активно используемая в конфликте с палестинцами.

Появление таких систем у своих границ Россия считает одной из так называемых «красных линий». Но несмотря на это, конкретных заявлений на счет их использования на Украине со стороны западных стран не поступало. Пока.

Как пояснил в разговоре с «Лентой.ру» политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, наличие американских ПРО вблизи российских границ однозначно повлечет жесточайшую реакцию со стороны России, неизбежно обнулит усилия обеих сторон по деэскалации и пошатнет и без того хрупкую стабильность в регионе.

Иными словами, незыблемый принцип «демонстрация силы важнее ее применения на практике» сработал и в этом случае. США формально не отказываются от возможности разместить THAAD или Iron Dome, но при этом вряд ли рискнут воплотить ее в жизнь. И, похоже, что Украина таким положением дел пока удовлетворена.

Парадная армия

Однако одними разговорами о ракетах американцы не ограничились. С начала зимы на Украину почти еженедельно прибывали все новые партии винтовок, патронов, противотанковых комплексов, артиллерийских боеприпасов, мин, приборов ночного видения и даже тяжелого вооружения. И оружие дошло до линии фронта, позволило значительно укрепить передовые части Вооруженных сил Украины (ВСУ).

3 февраля ВСУ впервые обстреляла населенные пункты в Донбассе из 60-милиметровых артиллерийских установок. Этот калибр является стандартным для НАТО. Взрывом от бомб была повреждена электрическая подстанция в Еленовке, подконтрольной ДНР. Все заявления, что западная помощь будет использована лишь в оборонительных целях, вновь оказались пустыми.

Тем не менее, как отмечает политолог Богдан Безпалько, западных поставок пока недостаточно, чтобы коренным образом переломить ситуацию на линии разграничения в Донбассе и тем более говорить о качественной модернизации ВСУ. Он полагает, что Вооруженные силы Украины, несмотря на все попытки преобразования под стандарты НАТО, в большей части живут «по советской инерции». «Вооружение силы Украины по-прежнему являются остатками войск единого советского государства со всеми вытекающими отсюда стандартами, уставами, военно-технической частью, остатками союзного военно-промышленного комплекса», — утверждает политолог.

Безпалько добавляет, что даже нынешние объемы помощи со стороны Североатлантического альянса недостаточны, чтобы начать масштабные военные реформы. Структурные и организационные преобразования, по его мнению, носят декоративный характер, а выделенных западными странами средств пока не хватает для оснащения 250-тысячной армии.

Курс на вступление Украины в НАТО закреплен в Конституции со времен президентства Петра Порошенко. Но реформирование ВСУ и введение западных стандартов началось почти сразу после начала войны в Донбассе.

В январе 2022 года главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный утверждал, что Украина выполнила более 300 требуемых пунктов соглашения о стандартизации (STANAG) — около 20 процентов от необходимого объема. Однако эти заявления следует воспринимать скорее скептически.

Украина действительно выполнила нужные «декоративные» требования, в частности, касающиеся званий и структуры подразделений. Так, например, появились звания мастер-сержанта и главного мастер-сержанта, были упразднены прапорщики. Но положения, касающиеся военной промышленности, техники, материального обеспечения и даже тыловых служб, исполнены не были.

В частности, на Украине до сих пор не функционирует ни один патронный завод. Единственное находящееся на территории страны предприятие было потеряно в начале войны — оно располагалось в Луганске. Это же касается и производства боеприпасов для артиллерии, авиации, флота. Иными словами, военно-промышленный комплекс Украины находится в удручающем виде. Обеспечить армию за счет собственных сил страна не в состоянии.

Однако эта проблема «успешно решается» за счет все тех же безвозмездных поставок из-за рубежа. Как полагает начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров, европейские страны и США сейчас активно снабжают Вооруженные силы Украины именно с целью стандартизации.

Иными словами, впоследствии именно такая формальная «накачка» может быть выставлена Украиной за «успешные реформы» на пути в НАТО. Но этот факт вряд ли сможет повлиять на мнение колеблющихся членов Североатлантического альянса, пока не желающих предоставить стране План действий по членству.

Нерешенными проблемами также остаются необходимость регулярного финансирования зарубежных операций под руководством НАТО, внедрение единых характеристик выпускаемых средств защиты, усовершенствование системы военного образования, развитие топливной инфраструктуры, отказ от призывной армии и сотни других.

Решение этих вопросов, очевидно, займет еще ни один год. Но главной «болью» для Украины, ее основным препятствием на пути в НАТО по-прежнему остаются территориальные проблемы, без решения которых говорить о реальной атлантической интеграции невозможно. И это обстоятельство Украина отказывается признавать в упор.

Дилемма обреченного

Так и иначе вопрос вступления в НАТО не является для Украины самоцелью, а средством получить коллективную защиту от России, вернуть контроль над потерянными территориями. В этом ключе вместе с США страна использует, по выражению МИД Украины, «проактивную стратегию сдерживания России».

Помимо актуальных и планируемых санкций, а также дипломатии стратегия включает в себя и элементы военного давления, в том числе дислокацию в странах Восточной Европы крупных сил НАТО на постоянной основе. К примеру, 10 февраля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг призвал членов НАТО «готовиться к худшему» и рассмотреть вопрос о размещении боевых ударных групп кораблей в Черном море.

Перевооружение Вооруженных сил Украины также является одной из главных частей «проактивной стратегии», считает директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Однако, по его мнению, такой подход разделяют далеко не все члены Североатлантического альянса.

«Одни считают, что укрепление обороноспособности Украины сделает возможную российскую агрессию менее вероятной вследствие предполагаемых больших потерь со стороны атакующего. Другие, напротив, говорят, что вооруженные современным оружием и получившие соответствующий инструктаж бойцы ВСУ с большей вероятностью пойдут на решение донбасского вопроса силой, тем самым сделав практически неизбежным силовой ответ России, вынужденной защищать своих граждан, живущих на территории непризнанных ДНР и ЛНР», — пояснил Бышок.

Несмотря на это, очевидно, что текущий уровень оснащения ВСУ иностранной техникой не позволяет рассчитывать на успех масштабного наступления в Донбассе.

Любая предполагаемая военная операция Украины в Донбассе заранее выглядит неоправданной авантюрой, последствия которой могут оказаться весьма и весьма плачевными

Иными словами, Украине выгодно нагнетать напряжение вдоль линии разграничения, стягивая тяжелую технику под предлогом «потенциальной опасности». Эти действия никак не способствуют деэскалации, но позволяют и дальше получать оружие для достижения соответствия стандартам НАТО. Украина будет затягивать урегулирование как можно дольше.

Этот факт не могут не учитывать в Кремле, при том что в локальных стычках время от времени гибнут не только ополченцы ДНР и ЛНР, но и мирные жители, граждане России. Тем не менее с каждым годом все сложнее отыскать реальные рычаги давления на Украину. Попытки давить на Запад с целью «образумить» истеблишмент соседней страны до сих пор успехом не увенчались.

«Последние заявления киевских властей, киевского режима, которые ставят под вопрос искренность их намерений разрешить кризис в Донбассе мирными способами на основе комплекса мер, подчеркивают то, о чем мы говорили раньше. К сожалению, похоже, что они просто ставят на них крест», — отзывалась на этот счет официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Как считает политолог Станислав Бышок, за отказом Украины от выполнения Минских соглашений стоят, в первую очередь, внутриполитические факторы. Он уверен, что при попытке реализации этих договоренностей Зеленский не только не сможет переизбраться на второй срок, но и окажется под угрозой потери поста.

При этом политолог усомнился в скором начале наступательной операции со стороны Вооруженных сил Украины, как утверждают в ДНР и ЛНР. Бышок уверен, что Зеленскому попросту не удастся провести «маленькую победоносную войну», не потеряв политические очки и статус-кво во внутренней политике.

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Интеграция, как известно, процесс не быстрый. После распада Организации Варшавского договора его бывшие участники потратили многие годы, чтобы добиться полноценного членства в НАТО. И стремление Украины пройти этот путь формально вряд ли заставит лед тронуться. Вкупе с разговорами о ползучей «финляндизации» Украины и нежеланием отдельных членов альянса усугублять и без того непростые отношения с Россией, этот процесс может растянуться ни на одно десятилетие.