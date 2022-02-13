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18 часов назад

Украинские военные устроили стрельбу в кафе в Донецкой области

Российская Газетаиещё 1

Украинские военные устроили стрельбу со смертельным исходом в кафе в Донецкой области. Как передает УНИАН со ссылкой на спецпрокуратуру, задержаны двое представителей ВСУ.

Украинские военные устроили стрельбу в кафе в Донецкой области
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По данным следствия, в ночь на воскресенье, 13 февраля, подозреваемые открыли огонь по посетителям кафе в селе Гранитное. В результате погиб один нацгвардеец и один гражданский, еще несколько человек получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное убийство", "покушение на умышленное убийство" и "хулиганство".

Стоит отметить, что об инциденте стало известно еще утром, однако на тот момент правоохранители не раскрывали причастность к нему украинских военнослужащих.

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