Украинские военные устроили стрельбу в кафе в Донецкой области

Украинские военные устроили стрельбу со смертельным исходом в кафе в Донецкой области. Как передает УНИАН со ссылкой на спецпрокуратуру, задержаны двое представителей ВСУ.

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По данным следствия, в ночь на воскресенье, 13 февраля, подозреваемые открыли огонь по посетителям кафе в селе Гранитное. В результате погиб один нацгвардеец и один гражданский, еще несколько человек получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное убийство", "покушение на умышленное убийство" и "хулиганство".