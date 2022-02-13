Forbes: украинские танкисты обладают преимуществом над силами РФ

В случае «вторжения» российские войска столкнутся с 1-й танковой бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая может успешно вести оборонительные действия, такое мнение опубликовано в журнале Forbes.

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По его словам, на территории страны действуют 20 военных бригад, четыре из которых — танковые.

В частности, 1-я танковая бригада расквартирована на границе с Россией и проводит активные боевые тренировки. В ее составе три танковых (оснащенных Т-64Б) и один мотопехотный батальон (оснащенный БМП). В каждом из них находится около 400 человек и 40-50 машин.

У бригады есть также и вспомогательные силы: три артиллерийских дивизиона (с гаубицами 2С1 и 2С3, реактивными установками БМ-21) и войска ПВО (оснащены гусеничными ракетными установками, орудиями «Стрела-10» и «Тунгуска»).

Автор статьи подмечает, что 1-я танковая бригада отрабатывает маневры при обороне и контрнаступлении, что дается ей гораздо легче и эффективнее из-за особенностей боевых действий механизированных единиц.

«Российские солдаты, сформированные в батальонные тактические группы прямо через границу с Белоруссией или Россией, живут в палатках на холоде и в снегу, что оказывает очевидное и совокупное воздействие на их здоровье и боевой дух. В ожидании возможного нападения 1-я танковая бригада на постоянной основе расквартирована в казармах и тренируется на той местности, которую она, возможно, будет защищать», — отметил обозреватель Forbes.

По его словам, бригада была воссоздана в 2014 году через семь месяцев после крымских событий и в 2015-м попала в тяжелые бои у донецкого аэропорта. Тогда украинцы потеряли в районе двух десятков танков. Командир бригады попал в плен и спустя пять лет вернулся на Украину после процедуры обмена.