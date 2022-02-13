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16 минут назад

Госпереворот в Одессе: Американцы озвучили новую версию «вторжения» РФ

Майк Габриелян

В США заявили, что Россия может высадить морской десант в Одессе и устроить переворот в городе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Представители Центра использовали в своем докладе французское выражение coup de main. Оно часто используется в английском и имеет несколько значений: внезапная высадка морского десанта, неожиданная смелая атака, вылазка, рейд, налет.

«Аналитики CSIS говорят, что российские войска могут попытаться совершить coup de main в Одессе, украинском портовом городе к северо-западу от Крыма. Они отправят свои десантные корабли в порт Одессы и оттуда двинутся прямо в город», - утверждает CNN.

В CSIS называют такой шаг «высоковыигрышным», но и высокорискованным».

«Одесса является густонаселенным городом, и городские бои там будут благоприятствовать тем, кто ее защищает, в то время как российским войскам необходимо будет ликвидировать противовоздушную оборону Украины, а затем соединиться с войсками, прибывающими с востока страны», - строят предположения аналитики.

CSIS - аналитический центр, созданный в 1962 году. На его сайте утверждается, что с момента своего основания он «был посвящен поиску путей для поддержания американской известности и процветания как силы добра в мире».

В США рассказали о предложении Байдена Путину

С октября 2021 года западные СМИ беспрерывно публикуют информацию о «вторжении» России на Украину, публикуют карты и данные, якобы предоставленные источниками. Россия опровергает данные о «вторжении» и обвиняет США в дезинформации и намеренном нагнетании обстановки вокруг Украины. В Кремле не исключают, что под прикрытием массированной информационной атаки на Россию Киев попытается напасть на республики Донбасса.

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