Пентагон прокомментировал инцидент с подлодкой США возле Курил

Министерство обороны США после инцидента с американской атомной подводной лодкой у Курильских островов изложило свою версию, согласно которой субмарина не пересекала морские границы России и перемещалась лишь в международных водах, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайла Рейнса.

«Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми», — заявил он.

«Я не стану комментировать конкретное местоположение наших подводных лодок, но мы осуществляем полеты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах», — сказал Рейнс.

Напомним, подлодка США была обнаружена утром 12 февраля в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота (ТОФ) около острова Уруп Курильской гряды. После этого Минобороны России вызывало военного атташе США. Представителю американского военного ведомства предъявили ноту, а также заявили, что действия субмарины расцениваются как грубое нарушение норм международного права.

После обнаружения субмарины ее экипажу в режиме звукоподводной связи на русском и английском языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Это требование он проигнорировал.