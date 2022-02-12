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17 минут назад

В Минобороны заявили, что в водах РФ обнаружили подводную лодку ВМС США типа Virginia

ТАСС

Американская атомная подлодка типа Virginia, обнаруженная утром в субботу в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота около острова Уруп Курильской гряды, проигнорировала требование покинуть территориальные воды РФ и ушла после применения "соответствующих средств". Об этом сообщили в Минобороны России.

В Минобороны заявили об обнаружении подлодки США в водах РФ
Фото: ReutersReuters

"12 февраля 2022 года в 10:40 (мск) <...> была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. <...> В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации, - сообщили в ведомстве.

Атомная подлодка США столкнулась с неизвестным объектом

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