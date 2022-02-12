В Минобороны заявили об обнаружении подлодки США в водах РФ

"12 февраля 2022 года в 10:40 (мск) <...> была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. <...> В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации, - сообщили в ведомстве.