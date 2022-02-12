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58 минут назад

Британские военные инструкторы начнут покидать Украину 12-13 февраля

RT на русскомиещё 3

Британские военные инструкторы начнут покидать Украину 12-13 февраля, сообщил в эфире Sky News заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи.

Британские военные инструкторы начнут покидать Украину
Фото: APAP

«На Украине были британские военные, которые занимались подготовкой украинских военных, мы подготовили десятки тысяч украинских солдат, в последние недели мы предоставили оборонительные антитанковые системы, также некоторые инструкторы были направлены, чтобы помочь украинским военным с системой вооружений, но британских военных не будет на Украине в случае конфликта с Россией», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, очень часто получается так, что войска и оружие западных стран, отправленные в другие государства, в итоге не возвращаются на родину.

По словам главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина, количество военных, оружия и техники со стороны Киева у линии соприкосновения говорит о подготовке украинских властей к войне.

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