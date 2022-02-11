В США предупредили об «ограниченном» вторжении РФ на Украину

Бывший командующий европейской армии США Бен Ходжес ожидает от России не масштабного, а «ограниченного» вторжения на Украину «в ближайшие месяцы». Об этом, как сообщает «Газета.ру», он заявил в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

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По его словам, «очень вероятно, что российская армия организует очередное нападение в ближайшие несколько месяцев».

Он также заявил, что усилия Москвы по деэскалации ситуации вокруг Украины незаметны.

В течение нескольких месяцев на Западе муссируются слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Россия не раз отвергала обвинения о планах «военной агрессии» против Украины.