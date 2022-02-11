В США предупредили об «ограниченном» вторжении РФ на Украину

Бывший командующий европейской армии США Бен Ходжес ожидает от России не масштабного, а «ограниченного» вторжения на Украину «в ближайшие месяцы». Об этом, как сообщает «Газета.ру», он заявил в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».
По его словам, «очень вероятно, что российская армия организует очередное нападение в ближайшие несколько месяцев».
Он также заявил, что усилия Москвы по деэскалации ситуации вокруг Украины незаметны.
В течение нескольких месяцев на Западе муссируются слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Россия не раз отвергала обвинения о планах «военной агрессии» против Украины.
При этом власти США, ЕС и лидеры G7 уже пригрозили России «огромными последствиями» в случае наступления на Украину. В США даже звучат угрозы применить санкции против России «авансом». Глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Запада «военным угаром», целью которого является заставить Киев «сорваться на силовую операцию в Донбассе» или иным способом похоронить минские соглашения. В МИД РФ также заявили, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России.