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1 час назад

Столтенберг раскрыл планы НАТО на Черное море

Мария Иванова

Генсек НАТО Йенс Столтентберг заявил, что альянс продолжает дискуссии об усилении присутствия в Восточной Европе, а также в Румынии. Об этом сообщает The Guardian.

Столтенберг раскрыл планы НАТО на Черное море
Фото: ReutersReuters

По словам Столтенберга, речь, в частности, идет о создании боевых групп НАТО «в районе Черного моря в Румынии» в дополнение к тем, которые размещены в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

«Мы изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса», - заявил генсек НАТО.

24 января в НАТО объявили, что альянс начал приводить свои силы в состояние готовности и направлять дополнительные корабли и истребители в места развертывания в Восточной Европе.

Столтенберг подчеркивал, что НАТО «продолжит предпринимать все необходимые меры для защиты союзников, в том числе путем усиления восточной части альянса».

Также Столтенберг пообещал, что альянс не откажется от расширения и не перестанет сотрудничать с Украиной, несмотря на протесты Москвы. Он заявлял, что у России нет права на собственную сферу влияния, включающую приграничные государства.

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