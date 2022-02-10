Столтенберг раскрыл планы НАТО на Черное море

Генсек НАТО Йенс Столтентберг заявил, что альянс продолжает дискуссии об усилении присутствия в Восточной Европе, а также в Румынии. Об этом сообщает The Guardian.

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По словам Столтенберга, речь, в частности, идет о создании боевых групп НАТО «в районе Черного моря в Румынии» в дополнение к тем, которые размещены в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

«Мы изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса», - заявил генсек НАТО.

24 января в НАТО объявили, что альянс начал приводить свои силы в состояние готовности и направлять дополнительные корабли и истребители в места развертывания в Восточной Европе.

Столтенберг подчеркивал, что НАТО «продолжит предпринимать все необходимые меры для защиты союзников, в том числе путем усиления восточной части альянса».