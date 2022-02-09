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20 минут назад

"Эскалация ситуации": Псаки об учениях РФ и Белоруссии

Елена Прошина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США восприняла военные учения России и Белоруссии действиями, направленными на эскалацию ситуации вокруг Украины. Ее слова приводит «ТАСС».

"Эскалация ситуации": Псаки об учениях РФ и Белоруссии
Фото: ReutersReuters

«Думаю, если взглянуть на подготовку к данным военным учениям, мы воспринимаем это, конечно, скорее, как действия, направленные на эскалацию, а не на деэскалацию», — сказала в среду на регулярном брифинге для журналистов Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что хоть данное обстоятельство и вызывает беспокойство в США, «она не стала бы предсказывать его значение с точки зрения вторжения». По словам Псаки, Россия «не предприняла шагов по деэскалации».

В «Царьграде» считают, что военные учения России и Белоруссии «в теории могут стать предлогом для введения новых санкций против РФ со стороны Америки».

Ранее Псаки заявляла о готовности США принять украинских беженцев в случае начала войны. Она также не исключила, что обострение ситуации в Незалежной приведет к дефициту газа и нефти.

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