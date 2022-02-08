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1 час назад

Самолет Латвии нарушил границы Белоруссии

Мария Иванова

Белорусские пограничники заявили, что латвийский самолет утром 8 февраля нарушил белорусское воздушное пространство. Об этом сообщает БЕЛТА.

Иностранный самолет нарушил границы Белоруссии
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, речь идет о самолете Ан-2 (он же «Аннушка» или «кукурузник»).

В Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили, что принадлежащий Латвии легкомоторный самолет залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров, облетел пункт пропуска «Урбаны» и вернулся на латвийскую территорию.

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В декабре 2021 года белорусские власти обвинили украинский вертолет в нарушении границы в районе пункта пропуска «Новая Рудня», а 24 января 2022-го заявили, что украинский беспилотник нарушил границу в районе деревни Хмелище.

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