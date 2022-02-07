«Истребитель шестого поколения США будет супероружием или лохотроном»

На спутниковых снимках одного из подразделений авиабазы ВВС США «Эдвардс» был обнаружен объект треугольной формы, похожий на разрабатываемый истребитель шестого поколения под названием Next Generation Air Dominance («Воздушное превосходство нового поколения», NGAD). Снимки опубликовала компания Planet Labs. «Газета.Ru» разбиралась, что на сегодняшний день известно о программе NGAD.

Фото: US Defense Information US Defense Information

«Самолет в длину примерно 65 футов и ширину 50 футов имеет крылья, напоминающие крылья Concorde, с изогнутой передней кромкой. Крылья плавного, почти органичного вида. У самолета нет заметного хвостового оперения. Передняя часть фюзеляжа сужается к тому, что, скорее всего, является заостренным носом. Что это может быть, мы не знаем, но размер и форма в целом аналогичны представленным концепциям истребителя шестого поколения, которые изображаются как тяжелые, бесхвостые, малозаметные тактические реактивные самолеты с треугольным крылом», – пишет американское издание The Drive.

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Ранее сообщалось, что США заявили о скором начале тестирования истребителя шестого поколения. По словам начальника боевого авиационного командования ВВС США, генерала Марка Келли, в настоящее время проект NGAD сталкивается с тремя проблемами: «секретностью, стоимостью и COVID-19».

«Высокая секретность по большей части делает невозможным обсуждение на открытой площадке. COVID-19 затрудняет размещение действительно важных людей в небольших замкнутых пространствах. И все, что связано с высокими технологиями, не является дешевым», – приводит его слова издание Defense News.

«NGAD – комплекс программ, в рамках которых ведутся разработки целого ряда воздушных платформ шестого поколения для ВВС и ВМС США. Первоочередной программой, судя по всему, является разработка истребителя для ВВС. На него они уже планируют заменить к 2030 году истребители пятого поколения F-22», – рассказал «Газете.Ru» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Ермаков.

При этом эксперт отметил, что программа NGAD крайне закрытая – конкретики по ней нет, она находится на ранних стадиях, «разработчики не обсуждали ее детали даже с Конгрессом».

«Сейчас отрабатываются концептуальные элементы программы. Известно, что США запускают летающие лаборатории и ранние прототипы будущего истребителя. Скорее всего, замеченный на снимках объект – это еще не конечный истребитель. Это может быть и какой-то продвинутый беспилотник по другой программе, либо летающая лаборатория по тематике истребителя шестого поколения», – считает эксперт.

По мнению Ермакова, США отрабатывают ускоренное проектирование NGAD с помощью новых методик менеджмента военных программ. «Их не устраивает, что очень долго идет разработка, они планируют заключить контракты с гражданским авиапромом, чтобы быстрее создать машины шестого поколения», – считает он.

При этом в США рассчитывают при помощи NGAD стимулировать оборонную промышленность.

«Поскольку передовые производственные технологии, которые имеют решающее значение для создания NGAD, были впервые применены в коммерческом секторе, то программа могла бы открыть двери новым подрядчикам для серийного производства этого самолета», – заявлял помощник министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер на конференции по воздуху, космосу и киберпространству, проведенной Ассоциацией ВВС США в сентябре 2021 года.

По словам генерал-майора ВВС России в отставке, бывшего начальника Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны Владимира Попова, основное отличие самолетов шестого поколения от пятого в том, что в основе их работы – взаимодействие с беспилотной машиной с высокой степенью искусственного интеллекта.

«Это гибридное состояние авиационной техники, когда одновременно действуют два-три пилотируемых самолета и три-четыре беспилотника – такую схему на будущее и видят американцы. Они одни из первых занимаются самолетами шестого поколения. Но больше в этом политики и экономики, еще больше – рекламы. Самолеты пятого поколения, прежде всего F-35, которые они позиционировали как самолеты сверхвозможностей по поражению воздушных целей противника, проиграли и в рекламе, и в реальной эксплуатации. Нужно срочно искать замену», – рассказал «Газете.Ru» Попов.

Военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков считает, что главное в программе NGAD – «масштабные финансовые вливания как из бюджета, так и потенциально из частных источников».

«Только из федерального бюджета на эту программу, по официальным данным, потратили около $5 млрд за 2019-2021 годы. С учетом различных субпрограмм, наверняка, больше. И главное – это работа этих денежных потоков. Осваивание гигантского бюджета предприятиями военно-промышленного комплекса. Сам истребитель не слишком важен. Он может оказаться супероружием или просто лохотроном по выкачиванию денег из бюджета. Пока это совершенно не ясно. А деньги уже точно есть сейчас», – резюмировал Волков.