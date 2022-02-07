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29 минут назад

Украина начала подготовку к прорыву фронта на Донбассе

Вооруженные силы Украины начали подготовку к разминированию позиций и прорыву фронта в Донбассе. Источники проекта WarGonzo сообщили, что заметили колонну из десяти самоходных установок разминирования УР-77, которые называют «урками» или «Горынычами», и четырех сопровождающих их автомобилей Hummer между Мариуполем и Широкино.

Украина начала подготовку к прорыву фронта на Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Такого рода установки используются для расчищения минных заграждений и подготовки коридоров для прохождения бронетехники через них. Делается это с очевидной целью — прорыв фронта», — отмечается в Telegram-канале WarGonzo.

По мнению автора сообщения, украинские военные или планируют нанести удар по Донбассу с юга, или пытаются таким образом отвлечь внимание от основного направления наступления.

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Очевидцы переброски установок под Широкино рассказали, что в сопровождающих их автомобилях находились иностранные специалисты.

Стоит отметить, что власти ДНР пока не сообщали о появлении УР-77 в Донбассе или концентрации украинских подразделений под Широкино.

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