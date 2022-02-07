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32 минуты назад

Военный эксперт оценил «мечту» Лукашенко получить звание полковника от Путина

Русская Планетаиещё 1

Президент Беларуси Александр Лукашенко просто не может иметь реальное воинское звание армии РФ. Поэтому якобы обещание президента РФ Владимира Путина дать такое звание своему белорусскому коллеге нереализуемо. Почему именно Лукашенко не сможет получить желаемый статус, рассказал блогу «Отражение» военный эксперт Александр Алесин.

Военный эксперт оценил «мечту» Лукашенко получить звание полковника от Путина
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Ранее Лукашенко дал интервью, где высказал недовольство по поводу Путина. Тот якобы обещал присвоить ему звание полковника российской армии, но не сделал этого.

Эксперт пояснил, что якобы обещание Путина Лукашенко о звании в армии РФ в реальности невыполнимо. Согласно конституциям обеих стран и Путин, и Лукашенко являются главнокомандующими Вооруженных сил России и Беларуси соответственно. Исходя из этого, служить где-либо кроме как в своей стране ни один из них не может по определению.

Алесин полагает, что заявление Лукашенко по поводу обещанного ему звания было просто шуткой.

Кроме того, отметил эксперт, воинские звания присваиваются при получении должности в армейской иерархии и выдаются не просто так, а за заслуги. Впрочем, Лукашенко могло быть обещано почетное звание полковника, но в рядах армии никакого веса оно не имеет.

«Единственный случай, когда Лукашенко может получить звание полковника в России — это ни к чему не обязывающее звание почетного полковника», — приводит комментарий эксперта Zerkalo.io.

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