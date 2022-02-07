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45 минут назад

В МИД РФ обвинили Запад в двуличности в вопросах безопасности

Западу стоит задуматься над опасностью размещения ядерного оружия США в Европе. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

МИД обвинил Запад в двуличности в вопросах безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности <…> в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России», — приводит слова Владимира Ермакова РИА «Новости».

По его мнению, странам Европы не стоит обращать внимание на «гипотетическую угрозу» в размещении российского ядерного оружия в Белоруссии.

Он отметил, что участие неядерных европейских стран в совместных ядерных миссиях НАТО напрямую противоречит базовым обязательствам по нераспространению ядерного оружия.

«Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны», — резюмировал российский дипломат.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в наращивании военных сил в Белоруссии. Владимир Ермаков заявлял, что Североатлантический альянс отрабатывает ядерный удар по России, привлекая неядерные страны.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США намерены провести серьезные переговоры с РФ о контроле над вооружениями, пишет RT.

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