Самолеты с военной помощью Запада прибыли на Украину

В Киев прибыли военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Королевских ВВС и самолет американской компании Kalitta Air Boeing 747, зафрахтованный Транспортным командованием вооруженных сил США, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

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Британский военный самолет совершил рейс с авиабазы Акротири на Кипре, а американский транспортник прилетел с авиабазы под городом Довер (штат Делавэр), передает «Интерфакс».

По имеющимся данным, с середины января из США и Европы транспортные самолеты совершили, по меньшей мере, 25 рейсов по доставке военной помощи на Украину, в том числе в Киев и Львов.

Ранее Британия направила на Украину более 100 военнослужащих элитных подразделений на фоне опасений «вторжения» России в республику, британские военные прибудут для передачи опыта украинским коллегам.

Накануне председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике, когда речь заходит о поставках оружия Германией.