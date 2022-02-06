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1 час назад

Твердо и четко: Германия окончательно отказалась вооружать Украину

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт поставила точку в вопросе поставок оружия на Украину. Она заявила, что Киев не получит вооружения, а конфликт должен решаться мирным путем, путем переговоров с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Германия поставила точку в вопросе вооружения Украины
Фото: ТАССТАСС

«Правительство ФРГ уже давно придерживается ясной позиции, согласно которой мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы еще больше обострить там ситуацию», - сказала Ламбрехт.

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По ее словам, отсылка к тому, что Германия предоставляла оружие курдам на севере Ирака, не выдерживает критики. Там наблюдалась «совершенно другая ситуация, там убивали и продавали в рабство людей», а у правительства ФРГ не было контрагента, с которым можно было бы вести диалог для решения проблемы.

Сейчас у Германии есть партнеры, с которыми ведутся переговоры в Совете Россия - НАТО и в нормандском формате.

«Поэтому наша задача сейчас - деэскалация. Мы хотим урегулировать этот конфликт мирным путем», - заявила Ламбрехт.

Она напомнила о предоставлении Киеву 5 тысяч военных касок и внушительной денежной помощи.

Министр не исключила, что Германия в свете обострения кризиса вокруг Украины может направить дополнительные силы в Литву. Однако, по ее словам, вопрос вступления Украины в альянс «сейчас даже не находится на повестке дня».

Накануне немецкая пресса сообщила, что Киев требует от Берлина вооружений, которых нет у самого Бундесвера.

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