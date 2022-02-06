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9 минут назад

Названо супероружие России, которого нет у США

Российские подводные лодки продолжают оставаться единственными в мире, которые оснащены суперкавитационными торпедами. Они представляют собой улучшенную версию "Шквала" с обычной боеголовкой, а в США с 1997 года так и не был создан им . Об этом заявил обозреватель Мизоками Кайл.

Названо супероружие России, которого нет у США
Фото: СЕВМАШСЕВМАШ

Как сообщает РЕН ТВ, обозреватель обратил внимание на то, что у России есть и экспортная версия торпеды под названием "Шквал Е". Оба варианта предназначаются для поражения под- и надводных целей.

"Потенциальные противники будут пытаться что-то противопоставить этому оружию, но в случае его применения они окажутся беззащитными", — отметил автор статьи.

Нашлась «пропавшая» российская подлодка

По словам Кайла, США работают над созданием аналога российской торпеды более 20 лет, но так и не могут представить образцов.

Ранее "СП" писала, что перспективные электрические торпеды УЭТ-1 («Ихтиозавр») в ближайшее время будут поставлены на вооружение российских атомных подводных лодок ряда проектов.

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