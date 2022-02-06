Лукашенко: война Украины и Белоруссии продлится четыре дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина никогда не решится воевать с его страной, так как «там некому будет против нас воевать». Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство БелТа.

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В своем интервью Владимиру Соловьеву украинский лидер рассказал, что если война Украина и Белоруссии и начнется, то продлится не более трех-четырех дней. По его словам, те, кого показывают «с деревянными автоматами», не выглядят достойными противниками.

«Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем», — заявил Лукашенко в ответ на реплику Соловьева о том, что западные страны планируют спровоцировать вооруженный конфликт с Украиной.

Интервьюер пояснил, что Запад не намерен воевать с силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этот союз входят Белоруссия, Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан и Киргизия. Лукашенко считает, что западные страны осознают последствия войны с силами ОДКБ и «прежде всего с Россией».

«Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте», — предупредил он.