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40 минут назад

Российские ВКС уничтожили последнего чеченского главаря в Сирии

В ходе спецоперации российских ВКС в Идлибе был уничтожен последний главарь чеченских террористов, скрывающийся в Сирии. Об уничтожении террориста сообщил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Российские ВКС уничтожили последнего чеченского главаря в Сирии
Фото: ТАССТАСС

«В ходе недавней спецоперации ВКС РФ в Идлибе был ликвидирован последний крупный чеченский террорист, остававшийся в Сирии. Это главарь запрещенной в России чеченской террористической группировки „Джунуд аш-Шам“ Муслим Шишани (Мурад Маргошвили)», — сообщает «Ридус».

Отмечается, что террорист был уничтожен в результате точечных авиаударов по месту проведения сходки боевиков. О гибели Муслима Шишани также свидетельствуют данные сирийской разведки.

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Ранее президент США Джо Байден сообщил, что в Сирии был ликвидирован лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. По словам Байдена, в ходе операции потерь среди американцев не было.

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