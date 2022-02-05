Российские ВКС уничтожили последнего чеченского главаря в Сирии

В ходе спецоперации российских ВКС в Идлибе был уничтожен последний главарь чеченских террористов, скрывающийся в Сирии. Об уничтожении террориста сообщил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

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«В ходе недавней спецоперации ВКС РФ в Идлибе был ликвидирован последний крупный чеченский террорист, остававшийся в Сирии. Это главарь запрещенной в России чеченской террористической группировки „Джунуд аш-Шам“ Муслим Шишани (Мурад Маргошвили)», — сообщает «Ридус».

Отмечается, что террорист был уничтожен в результате точечных авиаударов по месту проведения сходки боевиков. О гибели Муслима Шишани также свидетельствуют данные сирийской разведки.