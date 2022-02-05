В НАТО ответили на вопрос о расколе в альянсе

В Североатлантическом альянсе выступили с утверждением, что в организации не существует раскола, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генсека НАТО Мирча Джоанэ.

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По его словам, решение некоторых стран альянса снабжать Украину оружием не должно разделять союзников.

«У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине», – сказал замгенсека.

Он отметил, что НАТО решила направить на Украину команду экспертов по кибербезопасности для борьбы с «дезинформацией», которую якобы распространяет Москва.

Ранее Болгария заявила, что не хочет присутствия сил США на своей территории, но готова принять французских военных. Позже президент Хорватии заявил, что в случае конфликта между Россией и Украиной отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. В ответ он был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист».