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10 минут назад

В НАТО ответили на вопрос о расколе в альянсе

В Североатлантическом альянсе выступили с утверждением, что в организации не существует раскола, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генсека НАТО Мирча Джоанэ.

В НАТО ответили на вопрос о расколе в альянсе
Фото: ReutersReuters

По его словам, решение некоторых стран альянса снабжать Украину оружием не должно разделять союзников.

«У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине», – сказал замгенсека.

Он отметил, что НАТО решила направить на Украину команду экспертов по кибербезопасности для борьбы с «дезинформацией», которую якобы распространяет Москва.

Ранее Болгария заявила, что не хочет присутствия сил США на своей территории, но готова принять французских военных. Позже президент Хорватии заявил, что в случае конфликта между Россией и Украиной отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. В ответ он был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист».

Напомним, 1 февраля президент России Владимир Путин обвинил Североатлантический альянс в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Глава государства предупредил об угрозе конфликта Москвы и НАТО при вступлении Украины в альянс.

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