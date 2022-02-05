В НАТО ответили на вопрос о расколе в альянсе

В Североатлантическом альянсе выступили с утверждением, что в организации не существует раскола, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генсека НАТО Мирча Джоанэ.
По его словам, решение некоторых стран альянса снабжать Украину оружием не должно разделять союзников.
«У нас нет раскола внутри альянса. НАТО не оказывает непосредственной военной поддержки Украине», – сказал замгенсека.
Он отметил, что НАТО решила направить на Украину команду экспертов по кибербезопасности для борьбы с «дезинформацией», которую якобы распространяет Москва.
Ранее Болгария заявила, что не хочет присутствия сил США на своей территории, но готова принять французских военных. Позже президент Хорватии заявил, что в случае конфликта между Россией и Украиной отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. В ответ он был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист».
Напомним, 1 февраля президент России Владимир Путин обвинил Североатлантический альянс в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Глава государства предупредил об угрозе конфликта Москвы и НАТО при вступлении Украины в альянс.