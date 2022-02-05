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12 минут назад

DPA: Украина направила ФРГ «список пожеланий» относительно военной помощи

Украинская сторона направила Берлину список, в котором указано, что именно Киеву нужно получить из военной помощи.

Украина направила ФРГ «список пожеланий» по военной помощи
Фото: Gettyimages.ru © Sean GallupGettyimages.ru © Sean Gallup

«Украина долгое время жаловалась, что Германия не предоставляет ей военную поддержку, необходимую ей в противостоянии с Россией. Теперь она послала список пожеланий в Берлин», — говорится в заявлении агентства DPA в Twitter.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник пригрозил Германии «последствиями» в случае, если Берлин не предоставит Киеву оборонительное вооружение.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не поставляет летального оружия Украине, однако это не отменяет возможность дальнейшего сотрудничества и поддержки в будущем.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинцы на десятилетия запомнят нежелание властей Германии поставлять оружие Киеву.

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