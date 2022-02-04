Украинская снайперша предостерегла РФ от "вторжения в Донбасс"

Британская газета The Sun опубликовала материал об украинской снайперше Елене Белозерской.

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Издание называет 42-летнюю Белозерскую «роковой женщиной» и красочно описывает, как она ведет «охоту на российских сепаратистов» в Донбассе.

«Слышны три выстрела из снайперской винтовки, и ее жертва падает со смертельными ранами. Затем она наводит перекрестие прицела на товарища, спешащего ему на помощь, и ранит его еще несколькими выстрелами, прежде чем попасть в третьего солдата, чье безжизненное тело падает обратно в траншею», - пишет таблоид.

Издание отмечает, что Елене приписывают по крайней мере 10 подтвержденных убийств. При этом снайперша признается, что «не будет колебаться и будет снова убивать, если войска России вторгнутся».

В интервью Белозерская говорит, что «моральные муки по поводу убийства человека были придуманы людьми, далекими от войны». Она называет вооруженного врага «не человеком, а целью», и признается, что после поражения цели испытывает удовольствие.