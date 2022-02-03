Россия перебросила в Белоруссию ПВО С-400

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф», участвующий в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Белоруссию, сообщает Министерство обороны России.

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Комплекс ПВО заступит на боевое дежурство. ЗРК был переброшен из состава сил ВВС и ПВО Восточного военного округа на Дальнем Востоке России.

Личному составу С-400 предстоит совершить марш на полигон в Брестской области. По прибытию к месту выполнения учебных задач, российские расчеты проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, а также техническое обслуживание техники.

Ракетный комплекс заступит на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и РФ.

Ранее Россия перебросила в Белоруссию зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С», задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства.

Проверка сил реагирования пройдет в два этапа. До 9 февраля будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии, кроме того, военные организуют охрану и оборону государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве.