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9 минут назад

В США объяснили неспособность России построить атомный авианосец

СССР и, впоследствии, Россия неспособны построить атомный авианосец, сообщает в американском издании 19FortyFive обозреватель Брент Иствуд.

В США объяснили неспособность России построить атомный авианосец
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это связано с дефицитом человеческого и финансового капиталов.

«Вероятнее всего, лучшие кадры российской оборонной промышленности идут на разработку ракет, особенно гиперзвуковых. У российского флота есть очень хорошие фрегаты с управляемыми ракетами, включая новую гиперзвуковую крылатую ракету морского базирования», — говорится в статье.

Иствуд также отмечет, что «у русских есть проблема с долгосрочными программами бюджетирования и финансирования».

«У них может не быть согласованной политики заключения контрактов и закупок, а также политики регулирования, которую практикуют как правительство, так и оборонные подрядчики», — заявил обозреватель.

«США и НАТО могут только надеяться, что русские никогда не договорятся» между собой, подчеркивает Иствуд.

Ранее американский журнал The National Interest перечислил страны с самыми мощными флотами. Лидирующую позицию в рейтинге заняли США, стране принадлежат 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.

Второе место в списке занял Китай благодаря 130 военным кораблям.

Россия оказалась на третьей позиции. В составе ВМС страны 79 крупных кораблей, среди них авианосец, пять крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки.

Замыкают пятерку лидеров Великобритания и Япония.

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