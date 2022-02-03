В США объяснили неспособность России построить атомный авианосец

СССР и, впоследствии, Россия неспособны построить атомный авианосец из-за дефицита человеческого и финансового капиталов, объясняет обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

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«Вероятнее всего, лучшие кадры российской оборонной промышленности идут на разработку ракет, особенно гиперзвуковых. У российского флота есть очень хорошие фрегаты с управляемыми ракетами, включая новую гиперзвуковую крылатую ракету морского базирования», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что «у русских есть проблема с долгосрочными программами бюджетирования и финансирования».

«У них может не быть согласованной политики заключения контрактов и закупок, а также политики регулирования, которую практикуют как правительство, так и оборонные подрядчики», — пишет издание.

Иствуд заключает, что «США и НАТО могут только надеяться, что русские никогда не договорятся» между собой.