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56 минут назад

Путин наградил Звездой Героя России летчика-испытателя Евгения Крутова

Звезду Героя Российской Федерации из рук президента получил потомственный летчик-испытатель Евгений Крутов. За время работы в Летно-исследовательском институте имени Громова он освоил больше полутора десятков типов самолетов.

Путин наградил Звездой Героя России летчика-испытателя Евгения Крутова
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

В 2018 году летчик совершил еще один подвиг. В составе экипажа истребителя МиГ-29 он проводил полет над Подмосковьем. Машина загорелась, и надо было катапультироваться, но прямо по курсу оказались многоэтажки Воскресенска. Рискуя жизнью, он продолжил полет, уводя аварийный самолет в безлюдное место.

«Данная награда не только моя заслуга, но и заслуга большого коллектива в авиационной промышленности. Я благодарен своей семье, родителям и близким за их поддержку. Обязуюсь с честью и достоинством носить это высокое звание. Спасибо!» - сказал Крутов.

Также Владимир Путин поблагодарил всех медработников страны. Президент назвал их настоящими героями и отметил, что во время пандемии мы осознали значимость труда всех, кто посвятил себя этой благородной миссии.

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