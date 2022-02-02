ВВС Британии перехватили четыре российских самолета

«Истребители Typhoon сил быстрого реагирования Королевских ВВС при поддержке танкера Voyager были подняты в небо в связи с приближением неопознанного летательного аппарата к району особого внимания Великобритании. Впоследствии мы перехватили и сопроводили четыре российских самолета «Медведь», – сообщила он РИА «Новости».