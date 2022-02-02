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1 час назад

ВВС Британии сообщили о перехвате четырех российских бомбардировщиков

Истребители ВВС Великобритании перехватили и сопроводили четыре российских бомбардировщика Ту-95, сообщил пресс-секретарь Королевских ВВС.

ВВС Британии перехватили четыре российских самолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Истребители Typhoon сил быстрого реагирования Королевских ВВС при поддержке танкера Voyager были подняты в небо в связи с приближением неопознанного летательного аппарата к району особого внимания Великобритании. Впоследствии мы перехватили и сопроводили четыре российских самолета «Медведь», – сообщила он РИА «Новости».

Российские бомбардировщики не нарушали воздушного пространства Великобритании.

Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео

Ранее во время планового полета над Баренцевым, Норвежским и Северным морями британские истребители сопроводили два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации.

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