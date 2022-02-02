«США и их союзники по НАТО подумывают о том, чтобы разместить силы в Европе в ответ на угрозу российского вторжения на Украину, однако ключевая переменная остается вне поля видимости. А как насчет ударных истребителей F-35? - задается вопросом Крис Осборн, эксперт The National Interest и тут же резюмирует, - Если истребители F-35 США и союзников перебросить в Восточную Европу в пределы досягаемости Украины, то цена вторжения изменится, и российские военные стратеги остановятся».

Сейчас в западном экспертном сообществе идет острая дискуссия на тему якобы уже решенного вторжения российской армии в «незалежную», что отчасти подпитывается новостями уже из нашей страны о готовности защищать Донбасс от ВСУ, если будут нарушены Минские соглашения. О том, что в ДНР/ЛНР отправятся добровольцы для отражения бандеровцев, тамошние аналитики и политологи предпочитают не говорить.

Так или иначе, но делать какие-либо прогнозы относительно развития событий на востоке Украины - дело неблагодарное. Но факт остается фактом: ВСУ подкачали «мышцу» и являют собой не тот полупьяный сброд, который в карательном порыве шел на Донбасс «вешать сепаров», а вполне боеспособную армию третьего мира.

Однако оставим эмоции в сторонке. Среди тех западных аналитиков, кто неплохо знает расклад вокруг так называемой русско-украинской войны, популярна точка зрения, что солдаты Шойгу не вступят на территорию ЛНР/ДНР, хотя и будут оказывать мощное психологическое воздействие на ВСУ, находясь на границе.

Москва, по мнению, например, авторитетного польского эксперта Андре Качмарчика, силами ополченцев Донбасса и русских добровольцев постарается повторить «котлы» Иловайска и Дебальцево, ставших синонимом катастрофического разгрома украинской армии в 2014-2015 годах.

Но есть существенное «но». ВСУ образца 2014 года сильно проигрывают ВСУ 2022 года, которые сегодня заточены на артиллерийские и снайперские атаки с помощью дронов. Это то, чему украинские элитные части учили инструкторы НАТО целых восемь лет.

Для того, чтобы нивелировать это преимущество, русские, как предполагает Качмарчик, будут применять авиацию для разгрома ВСУ. И, скорее всего, на начальном этапе установят бесполетную зону над ДНР/ЛНР. Повторимся, такая точка зрения распространена не у нас, а в «европах и америках».

В свою очередь российские эксперты напоминают, что решение о введении бесполетной зоны принимается Советом безопасности ООН, и сейчас нет ни одного шанса, что американцы поддержат данную инициативу. История войн показывает, что конфликты идут зачастую вопреки первоначальной логике и даже раскладу сил. Поэтому, возможно, не так уж и не правы эксперты вроде Качмарчика, что спираль эскалации конфликта может привести к применению авиации с обеих сторон.

Крис Осборн, как раз и опасается такого развития событий, когда пишет о применении американских F-35 против российской авиации, если на Донбассе что-то пойдет не так. Но, по его мнению, Норвегия и Великобритания, которые тоже неплохо освоили Lightning II, могут участвовать в двусторонних военных программах с Украиной, в том числе и на территории «незалежной».

«И будут ли истребители-невидимки F-35 брошены в бой против российских войск или нет — не суть важно, - рассуждает автор NI. - Даже перспектива их использования, чтобы остановить российское вторжение, наверняка скажется на стратегических расчетах».

Надо понимать эту мысль и так: «невидимки» все-таки могут быть брошены в бой, например, под видом самозащиты. Типа, летели домой в Англию или Норвегию через небо Донбасса, а тут пара Су-30 по ним шарахнула ракетой, вот и пришлось сбить «агрессоров».

Какие только комментарии американских «диванных войск» нельзя прочесть на эту тему, вплоть до того, что «F-35 устроят сушкопад над Донбассом». Ну а потом, по версии уже Осборна, «благодаря своей скорости, маневренности и вооружению F-35 смогут угрожать наступающим российским танкам, бронетехнике и сухопутным войскам, а при необходимости остановить их или даже уничтожить».

Если кому-то такой расклад покажется невероятным, можно напомнить бой под Хишамом (Сирия), когда в результате действий американской артиллерии и авиации погибли наши бойцы. Потом были какие-то мутные объяснения со стороны наших властей, сопровождаемые животной радостью русофобов от того, что янки убили русских.

В этой связи Крис Осборн отлично понимает, что большой войны из-за «сушкопада» не будет. И маленькой - тоже. Вон, в Сирии турки сбили Су-24, израильтяне несут ответственность за гибель Ил-20 и даже азербайджанцы уничтожили наш вертолет Ми-24 в Армении. Чем это закончилось? Ничем! Москва, к слову, не «наехала» даже на Баку за гибель русских офицеров, хотя тот же Тель-Авив в обязательном порядке наносит «ответку», чтобы в другой раз не ошибались. Все ограничилось небольшим шумом из Кремля, беззубой реакцией МИД и шквалом возмущения в российских СМИ.

Понимает ли Минобороны РФ такую опасность уже в небе Донбасса? Безусловно - да! В конце января в ряде СМИ, как российских, так и забугорных, широко обсуждалась информация о размещении вдоль границы с Украиной ЗРК С-400. Якобы для защиты ДНР и ЛНР от беспилотников Bayraktar. Между тем многие эксперты с большим скепсисом отнеслись к подобному толкованию задач наших зенитчиков. На такую мелочь, как турецкие дроны-черепахи, никто дорогостоящие ЗУР тратить не будет.

Но если взглянуть на ситуацию под другим углом и предположить, что «Триумфы» предназначены для обнаружения F-35, то многое становится понятно. Даже янки признают, что С-400 в «сетевом применении» смертельно опасны для Lightning II. Самолет-невидимка способен незаметно войти в зону ответственности одного ЗРК и легко его уничтожить, но уязвим перед двумя и легко обнаруживается тремя комплексами, расставленными определенным образом.

Само собой, ВКС РФ будут использовать боевой опыт, полученный в Сирии. Теперь, чтобы не допустить авиаподставы и удары исподтишка, наши Су-34 и Су-35 в ходе боевого патрулирования вдоль границы с Израилем сопровождает самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

Да, экспертным сообществом (во всяком случае, западным) считается, что в воздушном бою средней дальности, то есть вне визуальной видимости (20 50 км), Lightning II имеет преимущество перед Су-35, но ДРЛО А-50 найдет «невидимку» за счет системы обнаружения ракет по факелу двигателя. То есть, как только F-35 пальнет по нашим «сушкам». А если прибавить сюда уже указанные ЗРК С-400, то вряд ли английским и норвежским пилотам удастся незаметно вторгнуться в небо Донбасса.

Отметим также, что такой позиции придерживаются многие западные эксперты, тогда как Крис Осборн, согласно его же краткому резюме, имеет степень магистра сравнительной литературы Колумбийского университета и служил в армии США, исключительно как снабженец. Но что он, похоже, четко усвоил ещё со времен холодной войны, янки с русскими сражаться не должны.