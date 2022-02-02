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14 минут назад

Украина провела учения вблизи Крыма с использованием систем «Ураган»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали дислокацию на огневых позициях и наведение на цели условного противника, сообщила в Facebook пресс-служба ВСУ. Учения прошли у границ Крыма, в них использовались реактивные системы залпового огня «Ураган».

Украина применила «Ураган» у границ Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Плановые полевые тренировки по слаженности расчётов реактивных систем залпового огня «Ураган» прошли в условиях, максимально приближенных к боевым, — говорится в сообщении ведомства.

Как отметил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции во время ведения огня, и оказания команд на открытие огня, а также действий при осуществлении внутреннего позиционного манёвра и оставлении огневой позиции.

Он добавил, что учения показали готовность украинских военнослужащих своевременно реагировать на любую ситуацию, чтобы защитить страну и каждого её жителя.

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Ранее также сообщалось об учениях артиллерийских подразделений гаубиц «Мста-Б» в Херсонской области недалеко от границы с Крымом. Военные также применяли беспилотники.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании назвал все пункты Минских соглашений «неудовлетворительными», но при этом отметил, что это единственный формат, который работает. Глава государства также заявил, что Киеву необходимо «делать что-то, что может деоккупировать его территорию».

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