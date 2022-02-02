Украина применила «Ураган» у границ Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали дислокацию на огневых позициях и наведение на цели условного противника, сообщила в Facebook пресс-служба ВСУ. Учения прошли у границ Крыма, в них использовались реактивные системы залпового огня «Ураган».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Плановые полевые тренировки по слаженности расчётов реактивных систем залпового огня «Ураган» прошли в условиях, максимально приближенных к боевым, — говорится в сообщении ведомства.

Как отметил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции во время ведения огня, и оказания команд на открытие огня, а также действий при осуществлении внутреннего позиционного манёвра и оставлении огневой позиции.

Он добавил, что учения показали готовность украинских военнослужащих своевременно реагировать на любую ситуацию, чтобы защитить страну и каждого её жителя.

Ранее также сообщалось об учениях артиллерийских подразделений гаубиц «Мста-Б» в Херсонской области недалеко от границы с Крымом. Военные также применяли беспилотники.