Испанская газета El País опубликовала текст ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В документе сказано, что Вашингтон отказывается подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией.

Также США и НАТО «отказываются закрывать дверь» для возможного вступления Украины в альянс в будущем.

При этом Штаты предлагают России соглашения о разоружении в обмен на деэскалацию на Украине, утверждает El País.

В попавшем в распоряжение газеты документе утверждается, что США готовы вернуться к диалогу по контролю над ракетами средней и меньшей дальности (с августа 2019 года перестал действовать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный США и СССР в 1987 году; первым о выходе из ДРСМД объявил экс-президент США Дональд Трамп).

США предложили России обсудить «взаимные» ограничения по развертыванию наступательных сил на Украине.

Также США предложили России разработать механизм, который позволил бы подтвердить неразмещение крылатых ракет Tomahawk в Румынии и Польше.

И США, и НАТО заявили, что не будут размещать ядерное оружие в Восточной Европе.

«С одной стороны, альянс предлагает Москве полное восстановление отношений <…> и заверяет, что "НАТО не стремится к конфронтации", но в то же время добавляет, что не может идти на компромисс по основам евроатлантической безопасности, включая статью 5 Вашингтонского договора, согласно которой "нападение на союзника будет считаться нападением на всех"», - подчеркивает газета.

В ответе НАТО также идет речь о взаимных мерах по укреплению доверия, в том числе предлагается создать гражданскую горячую линию для экстренных контактов и «в полной мере использовать военные каналы связи для обеспечения предсказуемости и прозрачности и снижения рисков».

Кроме того, НАТО предложило снизить количественный порог сил, начиная с которого стороны должны уведомлять друг друга об учениях. Также альянс предлагает консультации для предотвращения инцидентов в воздухе и на море, и просит Россию возобновить применение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).