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40 минут назад

Сержант ВСУ похвастал пред CNN запрещенным оружием в Донбассе

В интервью репортеру CNN Клариссе Уорд военнослужащий ВСУ подтвердил наличие на линии соприкосновения в Донбассе тяжелого вооружения, что является нарушением Минских соглашений. Внимание на это в своем Telegram-канале обратил российский журналист Валентин Богданов.

Сержант ВСУ похвастал пред CNN запрещенным оружием в Донбассе
Фото: ReutersReuters

По его словам, сюжет от 01.02.2022, был снят CNN на линии соприкосновения войск. В ходе интервью с сержантом ВСУ Кларисса Уорд поинтересовалась, какое оружие есть на позициях украинской армии, и имеется ли тяжелое вооружение. При этом репортер уточнила, что она его не видит.

«Вам и не надо видеть. И враг не должен видеть. Но оно у нас есть, не переживайте», - заявил собеседник Уорд.

Богданов отметил, что фраза про оружие отчетливо слышна на украинском языке, однако перевод сделан совершенно иным.

«В переводе у Уорд получается вполне невинное: «У нас есть все или все необходимое». Считаю, что фрагмент является прямым доказательством нарушения Украиной Минских соглашений в части обязательности отвода тяжелых вооружений. Не удивлюсь, если CNN вскоре удалит данный фрагмент и вообще весь репортаж», - констатировал он.

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

31 января секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью Associated Press заявил, что Минские соглашения, подписанные ранее Украиной, невыполнимы и приведут к разрушению страны. Секретарь СНБО считает, что западные страны не должны принуждать Киев к их выполнению и необходимо составить новый документ, который заставит Россию «отвести войска и танки».

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