Зеленский приказал усилить армию Украины

Численность вооруженных сил Украины должна быть увеличена на 100 тыс. человек за следующие три года. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский на открытии седьмой сессии Верховной Рады .

«Разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей, системы карьерного роста офицеров, а также увеличение на протяжении следующих трех лет численности вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек профессиональной армии, создание дополнительных 20 бригад вооруженных сил Украины», — сказал Зеленский, передает РИА «Новости» .

Вместе с этим увеличится срок службы контрактников, будут созданы еще 20 бригад. Также указ президента предусматривает переход Украины к профессиональной армии.

Ранее Украина заявила, что страна не видит потребности в мобилизации из-за отсутствия угрозы со стороны России. Заявление сделал министр обороны республики Алексей Резников. По его словам, ведомство «будет двигаться другим способом». Оно планирует формировать силы территориальной обороны (СТрРО). Сейчас уже образовано четыре сектора: север, юг, восток и запад. Резников сообщил, что для ополченцев будут проводить полевые учения, к которым будут привлекать председателей областных и районных госадминистраций.