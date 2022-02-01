Пентагон заявил об отсутствии приказа о переброске войск в Европу

Приказа о начале переброски американских войск в Европу в Пентагон пока не поступало. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

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"Они не получали приказа о развертывании. Им приказали быть готовыми в более сжатые сроки на случай, если альянс решит задействовать (силы быстрого реагирования НАТО – прим. "Газета.Ru")", - сказал Кирби.

Представитель Пентагона также заявил, что США ведут "активные переговоры" с рядом союзников по альянсу о возможностях США по укреплению их обороноспособности. Однако никаких окончательных решений по этому поводу принято не было, отметил он.

"Мы ведем активные дискуссии с целым рядом союзников относительно сил США, которые они хотели бы [разместить] и могли бы запросить, но я не могу сегодня сказать ни о каком финальном решении", — отметил Кирби.

29 января президент США Джо Байден заявил, что войска США в ближайшее время будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО. На днях председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли объявил, что Байден распорядился повысить готовность американских вооруженных сил на случай, если союзникам потребуется помощь. Однако министр обороны США Ллойд Остин уточнял, что американский лидер "ясно дал понять", что не намерен отправлять боевые части на Украину в целях проведения боевых операций.