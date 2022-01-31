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17 минут назад

Генсек НАТО Столтенберг считает, что армия Украины стала лучше

Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что армия Украины в настоящее время лучше подготовлена, чем в 2014 году. Об этом он заявил на онлайн-конференции, организованной газетой The Wshington Post.

Генсек НАТО оценил силу украинской армии
Фото: ReutersReuters

«С 2014 года НАТО, члены альянса готовили и поддерживали вооруженные силы Украины различными способами, они сейчас имеют больше возможностей для самостоятельной обороны, чем в 2014. Сейчас это большая армия. Лучше подготовленная, лучше управляемая», — заявил генсек альянса.

В то же время генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ), депутат Верховной рады Михаил Забродский считает, что власти Украины не готовы к полномасштабным боевым действиям и принятию сложных решений в условиях войны. По его словам, они в первую очередь нуждаются в наличии политической воли и отказа от паникерских настроений.

От советской мощи к блеску НАТО: как изменилась украинская армия

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская армия не слабее уровня НАТО, так как имеет военную практику. Он подчеркивал, что украинских военнослужащих нельзя оценивать как «каких-то там мальчишек» и страна находится в ситуации полного доверия к армии.

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