Японский истребитель F-15 пропал с радаров

СМИ сообщили, что наземные службы потеряли контакт с истребителем F-15J Eagle Воздушных сил самообороны Японии (JASDF).

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что самолёт исчез с радаров после взлёта с авиабазы Комацу в центральной японской префектуре Исикава в понедельник днём. Уже началась операция по спасению пилота.

Если говорить подробнее, то радиолокационную связь с F-15J потеряли над Японским морем примерно в пяти километрах от места базирования.