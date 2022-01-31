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4 часа назад

Японский истребитель F-15 пропал с радаров

СМИ сообщили, что наземные службы потеряли контакт с истребителем F-15J Eagle Воздушных сил самообороны Японии (JASDF).

Японский истребитель F-15 пропал с радаров
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что самолёт исчез с радаров после взлёта с авиабазы Комацу в центральной японской префектуре Исикава в понедельник днём. Уже началась операция по спасению пилота.

Если говорить подробнее, то радиолокационную связь с F-15J потеряли над Японским морем примерно в пяти километрах от места базирования.

Как отмечает «Военное обозрение», с нового года наблюдается всплеск аварий среди боевой авиации различных стран мира. В Южной Корее разбился KF-5E, а F-35B американских ВВС упал в воды Южно-Китайского моря при попытке сесть на авианосец. На днях также стало известно, что российский МиГ-31 лишился носовой части во время взлёта.

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