В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
25 минут назад

В украинской армии начался саботаж

Офицеры украинской армии не верят в то, что потенциальное наступление на Донбасс будет успешным, и поэтому саботируют учения. Как сообщает «КП», об этом заявил официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

В украинской армии начался саботаж
Фото: ReutersReuters

По данным их агентурной разведки, до 70% офицерского состава не верят в успех возможного нападения. Несмотря на требования штаба оперативно-тактической группировки «Север» ежедневно проводить занятия с личным составом по наступательной тематике, командование 30-й отдельной механизированной бригады выполняет их формально, представляя лишь фотоотчет.

Кроме того, в 24-й бригаде украинской армии украли предназначенные для подготовки к боевым действиям горюче-смазочные материалы. При этом в боевом донесении в штаб сообщили, что за неделю технику дозаправили на 100%.

Стрелков отказался ехать воевать в Донбасс

Также в Управлении Народной милиции ДНР сообщили, что в случае активизации боев в Донбассе передовую покинут до 25% украинских солдат — об этом говорят оценки психологов. Причина для дезертирства — «неготовность рисковать жизнью за личные интересы правящей элиты страны».

В оборонном ведомстве добавили, что многие украинские солдаты остаются в армии лишь из-за зарплаты. Командование озабочено, что низкий уровень морально-психологической устойчивости не позволит подразделениям выполнить боевые задачи в случае указаний из Киева.

75
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители