Офицеры украинской армии не верят в то, что потенциальное наступление на Донбасс будет успешным, и поэтому саботируют учения. Как сообщает «КП», об этом заявил официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Фото: Reuters Reuters

По данным их агентурной разведки, до 70% офицерского состава не верят в успех возможного нападения. Несмотря на требования штаба оперативно-тактической группировки «Север» ежедневно проводить занятия с личным составом по наступательной тематике, командование 30-й отдельной механизированной бригады выполняет их формально, представляя лишь фотоотчет.

Кроме того, в 24-й бригаде украинской армии украли предназначенные для подготовки к боевым действиям горюче-смазочные материалы. При этом в боевом донесении в штаб сообщили, что за неделю технику дозаправили на 100%.

Также в Управлении Народной милиции ДНР сообщили, что в случае активизации боев в Донбассе передовую покинут до 25% украинских солдат — об этом говорят оценки психологов. Причина для дезертирства — «неготовность рисковать жизнью за личные интересы правящей элиты страны».