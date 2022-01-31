«Российская АПЛ с «Цирконом» рядом с Нью-Йорком – страшный сон для США»

Зачем Москва и Вашингтон пугают друг друга подлодками

Фото: ТАСС ТАСС

Российские атомные подводные лодки в рамках учений были направлены в Атлантику к побережью США, сообщил американский портал Defence News со ссылкой на источник в Пентагоне. В ответ группа конгрессменов потребовала от президента США направить американские субмарины в Средиземное море, а также на Дальний Восток к побережью России и в Северный океан. «Газета.Ru» разбиралась в причинах такой активности.

Видео дня

«Россия направила к восточному побережью США группу подводных лодок. Формально это делается в рамках регулярных учебных маневров. При этом в Пентагоне, по данным осведомленного высокопоставленного источника, отмечают избыточное число подлодок по сравнению с тем количеством, которое обычно принимает участие в учебном патрулировании. Эти подлодки оснащены баллистическими ракетами с ядерными боеголовками», – сообщает Defence News.

Именно с этим, по данным портала, связанно обращение объединенной группы конгрессменов США, которые потребовали отправить американские подлодки ближе к российскими морским границам, а также в Средиземное море.

«Российские АПЛ постоянно несут боевое дежурство в разных точках мирового океана, в том числе у побережья Соединенных Штатов, не секрет, что и в Мексиканском заливе, – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. – Такие возможности у ВМФ теперь есть, в том числе за счет вступления в строй новых подводных лодок атомных проектов «Борей» и «Ясень». Лодки не могут стоять у пирса – на каждую приходится по два сменных экипажа и продолжительность дальнего похода может составлять до полугода. Есть и такой нюанс – подлодки как правило ходят на боевое дежурство парой, стратегический атомный ракетоносец сопровождает многоцелевая лодка, а это уже ударная группа».

Специалист по военно-морскому праву, научный сотрудник Института США и Канады РАН Максим Алешин считает, что американская реакция в данном случае «не будет вызывать в Москве беспокойства».

«Дело в том, что американские подлодки традиционно очень плотно присутствуют в восточном полушарии – и в Северном океане, и в Тихом. Мы к этому привыкли, мы их отслеживаем. Россия, в свою очередь, все последние годы вела себя очень сдержанно. Наши конвои подлодок в Атлантике были относительно редкими.



Поэтому любая повышенная активность с нашей стороны вызывает у американцев болезненную реакцию и даже чувство паники. Это напоминает им о времени существования СССР», – отметил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» Алешин.

С этой точкой зрения согласен адмирал, бывший командующий Черноморского флота Владимир Комоедов.

«На пике своего могущества советские подводные силы контролировали 70% акватории мирового океана, – рассказал «Газете.Ru» адмирал Комоедов. – Разумеется, одним из главных условий осуществления столь эффективного контроля являлось систематическое пребывание кораблей и экипажей в море. И нынешнее наращивание оперативного темпа использования боевого подводного флота России – это очень позитивный сигнал. Россия может с полным правом констатировать восстановление своей стратегической ядерной триады. Почти 30 лет американцы господствовали в морских глубинах, но теперь это время уходит».

В этой связи адмирал отметил, что «использование подводной компоненты сил ядерного сдерживания служит наиболее веским аргументом в стратегическом военном планировании».

Максим Алешин, в свою очередь, обратил внимание, что нынешние возможные маневры российских атомных подлодок носят демонстративный характер еще и в связи с испытаниями гиперзвуковой ракеты «Циркон», осуществленными с подводной лодки в конце прошлого года.

«Эта ракета еще не принята на вооружение, но это вопрос года-двух. Американцам показывают, что подлодки, оснащенные «Цирконом», через время могут регулярно присутствовать у берегов США.



Напомню, что характеристики «Циркона» не позволяют его сбить на текущем этапе. Это противокорабельная ракета, но она может работать и по наземным целям. Ничего не мешает оснастить ее ядерной боеголовкой. Подлодка с «Цирконом» рядом с Нью-Йорком – это страшный сон для США. В принципе российские АПЛ там могут присутствовать постоянно и сменять друг друга по принципу ротации»,– говорит Алешин.

По мнению эксперта, Россия таким образом не угрожает, а предлагает США «детально обсудить вопросы о зонах влияния, кто, где и как может присутствовать». «Это продолжение дискуссии о «красных линиях», но уже подводными средствами. Американцам говорят, что если Украина будет в НАТО, то наши АПЛ постоянно будут у ваших берегов, подумайте об этом», – резюмировал эксперт.